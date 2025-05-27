شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لموسم الحج.. قطار المشاعر يتأهب لنقل 2 مليون حاج عبر 2000 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، عن الاستعدادات النهائية لتشغيل قطار الحرمين السريع "قطار المشاعر"، الذي ينقل حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن خلال موسم الحج 2025.

ووفقا لمنطقة مكة المكرمة، فإن قطار المشاعر المقدسة يرافق الحجاج بكل أمان ويسر خلال موسم الحج، حيث يعد أحد أضخم مشاريع النقل في المملكة ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بين منة والمزدلفة وجبل عرفات.

وأشارت منطقة مكة، إلى أن القطار يخدم نحو 2 مليون حاج عن طريق 5 حركات تشغيلية و17 قطارا مجهزة وبمساعدة نحو 7500 من الكوادر البشرية المؤهلة، لتكون مسخرة لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن بكل أمان وانسيابية وكفاءة.