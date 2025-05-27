شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 54056 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 54 ألفا و56 شهيدا، والإصابات إلى 123 ألفا و129 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، بأن من بين الحصيلة 3 آلاف و901 شهيد، و110 آلاف و88 مصابا منذ 18 مارس الماضي أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

