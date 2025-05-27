شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات مكة المكرمة تكثف جهودها لضمان رحلة ميسرة وآمنة لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات بمنطقة مكة المكرمة الرائد عبدالرحمن القثامى على تكثيف الجهود لضمان تقديم جميع الخدمات بصورة ميسرة وآمنة لضيوف الرحمن.

وقال القثامي، في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، :" إن وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، أعدت خطة متكاملة منذ عدة أشهر لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات اللازمة لهم بصورة ميسرة للحجاج القادمين لأداء مناسك الحج".

وأضاف أن هناك مراعاة لتنفيذ هذه الخطة بدقة عالية ومتناهية لاستقبال الحشود الكبيرة المتوقع وصولها في موسم الحج هذا العام، مشددا على حرص المديرية العامة للجوازات على تسخير كافة الإمكانيات والكفاءات البشرية المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأشار القثامي إلى أهمية الدورات التدريبية التي أطلقتها جوازات مكة المكرمة لتأهيل الكوادر البشرية بشكل أكاديمي ومهني قبل بداية موسم الحج لضمان تقديم الخدمة عبر الأنظمة التقنية بكل مرونة وسلاسة لزوار بيت الله الحرام، مشددا على أن المملكة تمتلك أجهزة تقنية حديثة ومتطورة تساهم في تسجيل الخصائص الحيوية لجميع المسافرين والقادمين خلال فترة وجيزة.