الخليج اليوم .. لغم حوثي يخطف حياة شاب ويصيب طفلاً غرب اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أودى انفجار لغم زرعته جماعة الحوثي الإرهابية بحياة مواطن في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، غرب اليمن، كما سبب إعاقة دائمة لطفل.

وقال راصدون محليون، إن لغما حوثيا انفجر في وادي الناصري، وأودى بحياة مدني في الـ 25 من عمره على الفور، فيما بتر قدم طفل.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي وحصدت آلاف الضحايا خلال السنوات العشر الأخيرة، غالبيهم من النساء والأطفال.

وتتواصل معاناة المدنيين في اليمن بفعل انتشار الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في الطرقات والأودية، حيث تحولت هذه الألغام إلى قنابل موقوتة تهدد حياة الأبرياء، لا سيما الأطفال.

وتتورط جماعة الحوثي كجهة وحيدة في زراعة الألغام في اليمن منذ بدء الحرب، حيث تشير تقارير حكومية وحقوقية إلى قيام الجماعة بزراعة أكثر من مليوني لغم في مناطق واسعة في البلاد.

وتصنف الأمم المتحدة اليمن بأنها واحدة من أكثر بؤر التلوث بالألغام الأرضية على مستوى العالم، ووفقاً لتقرير سابق لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فإن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين البلدان الأكثر تضررًا بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات.