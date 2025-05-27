الخليج اليوم .. وزير الحج السعودي: المخالفون لأنظمة الحج يعرضون أنفسهم للخطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن حملة "لا حج بلا تصريح"، تهدف إلى حماية الحجاج، لافتاً إلى أن المخالفون للأنظمة يعرضون أنفسهم للخطر، مبيناً أن 94% من الحجاج قدموا عبر المنافذ الجوية.

وشدد وزير الحج السعودي توفيق الربيعة على أن جولات التفتيش مستمرة من أجل تحقيق أعلى معايير جودة للخدمات المقدمة للحجاج، مبيناً في الوقت ذاته أن الوزارة أجرت تجربة بـأقصى طاقة استيعابية من أجل إدارة الحشود في الحرم المكي.

كما أضاف الوزير أن منصة نسك - أول منصة رسمية تتيح التخطيط والحجز للزيارة الدينية - سهلت بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية إصدار التأشيرات للحجاج، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن بطاقة نسك تتمتع بخصائص أمنية وطبية تسهل الخدمات للحجاج.