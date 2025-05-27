الخليج اليوم .. سلطان عُمان وولي عهد دبي يناقشان العلاقات الثنائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، مع ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، العلاقات الثنائية.

كما ناقشا في إطار زيارة ولي عهد دبي إلى عُمان فرص تعزيز مجالات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي في قصر البركة، فيما نقل ولي عهد دبي في المقابلة تحيات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، إلى السلطان هيثم.