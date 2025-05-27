شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى أنحاء متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية أنحاءً متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد 5 فلسطينيين من عدة مناطق في خان يونس، 3 منهم جرى انتشالهم، جراء قصف الاحتلال المتواصل على المنازل، واستُشهد فلسطينيان اثنان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال لمنزل بشارع الجرن في جباليا البلد شمال القطاع، كما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال حي الرمال جنوب غرب مدينة غزة، ومدينة بيت لاهيا شمالا.

وفي سياق متصل، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الصحفيين، بقنابل الغاز السام المسيل للدموع وسط مدينة جنين، كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ121 على التوالي، ولليوم الـ108 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني، واستفزازات متواصلة، ومداهمات لمحلات الصرافة.