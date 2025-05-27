الخليج اليوم .. الكويت.. 23 منشأة صحية ارتكبت مخالفات تمس سلامة المرضى

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أحال وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، 23 منشأة صحية إلى جهاز المسؤولية الطبية في الكويت، فضلاً عن إغلاقه خمس منشآت بفعل مخالفتها الأنظمة المعتمدة في الإعلانات والممارسة الطبية وارتكابها مخالفات تمس سلامة المرضى.

في حين، قالت وزارة الصحة في بيان صحافي، إن من بين المنشآت مستشفيات، ومراكز طبية، ومستوصفات، ومختبرات، موضحة أن الإجراءات جاءت بناء على "رصد فرق التفتيش المختصة مخالفات تتعلق بالإعلانات الطبية تضمنت مضامين مخالفة للقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلانات في القطاع الطبي الأهلي".

وأضافت طبقاً لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية: "تبين أن بعض الإعلانات تتناقض مع المبادئ السامية لمهنة الطب وتروج لممارسات غير معتمدة علمياً، أو تحمل طابعاً تجارياً يتنافى مع أخلاقيات المهنة".

وذكرت الوزارة أن المخالفات شملت تجاوزات في الممارسات الطبية ثبت مخالفتها لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية في هذا الإطار، استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة للمنشآت الصحية في القطاع الأهلي من أجل رفع كفاءة الأداء، وضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والتشريعات الصحية المعتمدة، مشددة الحرص على صون صحة المواطنين، والتزامها بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي.

وشددت على أن سلامة المرضى وجودة الخدمة الصحية هما أولوية لا تهاون فيها، وأنها ماضية في تطبيق القوانين بكل حزم حفاظا على الصحة العامة وتكريسا لبيئة صحية آمنة ذات جودة عالية.