الخليج اليوم .. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي.. وصفارات الإنذار تدوي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخاً حوثياً أطلق من اليمن، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة.

وقال عبر حسابه على تطبيق تلغرام اليوم الثلاثاء إنّه "تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل إسرائيل".

يأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت إسرائيل صاروخا أطلق من اليمن يوم الأحد الماضي، وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس.

عشرات الهجمات الصاروخية

فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت مطار بن غوريون في تلّ أبيب.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنّته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت جماعة الحوثي في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية نحو إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر، قائلة إنها على ارتباط بها، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للحركة الفلسطينية ولقطاع غزة.

كما تعهدت بـ "عدم وقف تلك الهجمات حتى فك الحصار عن غزة" وفق قولها.

في حين نفذت إسرائيل عدة ضربات على مواقع حوثية، مهددة الجماعة الحوثية بمصير مشابه لحزب الله في لبنان، وحماس في غزة.