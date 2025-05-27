شكرا لقرائتكم خبر عن عليكم بالسكينة.. مبادرة لتعزيز اطمئنان المرأة لأداء الحج فى أجواء روحانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام، عن تدشين مبادرة "عليكم بالسكينة"، اليوم الثلاثاء، بهدف تعزيز السكينة والاطمئنان في قلوب المرأة الحاجة وتيسير أداء القاصدات لمناسك الحج في أجواء روحانية تعبدية.



وأكدت فاطمة العقلا، وكيلة الرئيس للشؤون النسائية بالمسجد الحرام، أن المبادرة تتضمن برامج إثرائية متعددة ولقاءات توجيهية، كما توفر منصة للإجابة على أسئلة القاصدات فضلاً عن التوجيه والتوعية للمرأة القاصدة ونشر قيم الرفق والسكينة .

وأوضحت وكيلة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام، أن المبادرة توفر أيضا برامج إرشادية وتوجيهية لتسهيل أداء المناسك على الوجه الصحيح .