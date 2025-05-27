مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - رام الله ـ غزة (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفى وقت سابق، استُشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لمناطق عدة فى قطاع غزة، كما استشهد آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية - أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي العرب وسط مدينة أريحا.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في المنطقة الغربية من محافظة سلفيت، كما شددت إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وفي سياق متصل، استُشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت "وفا" بأن فلسطينيا استُشهد وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم عبر بلدة الخضر ومخيم الدهيشة، كما اقتحمت مدينة قلقيلية وقرية مادما جنوب نابلس، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

يذكر أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 176 ألف مواطن بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.