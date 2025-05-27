شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: اعتراض صاروخ باليستى ثانٍ أطلق من اليمن فى غضون ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوى اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من اليمن، فى ثانى حادث من نوعه خلال ساعات.

وقال الجيش فى بيان، أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، إن صافرات الإنذار لم تُفعّل، "وفقًا للبروتوكول"، نظراً لعدم وجود أى تهديد مباشر للمراكز السكانية.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، تسبب صاروخ آخر أطلقه الحوثيون فى اليمن فى تفعيل صفارات الإنذار فى عدة مناطق ، قبل أن يتم اعتراضه أيضاً، وفقاً لما ذكره الجيش الإسرائيلى.