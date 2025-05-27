شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: حريصون على إقرار قوانين تساهم في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب، أن لبنان بدأ في مرحلة التعافي، مشيرا إلى أن المجلس حريص على إقرار كافة القوانين التي تساهم في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.



وقال بوصعب ـ في مقابلة مع قناة ( سي ان بي سي) عربية على هامش حضوره قمة الإعلام العربي في دبي ـ إن لبنان بدأ في التعافي من خلال التوصل إلى الحلول الأفضل لأي مسألة سواء من خلال إقرار قوانين جديدة أو تعديل قوانين، موضحا أن مجلس النواب حريص على حلحلة كافة التحديات في هذه المرحلة الحرجة .



وأضاف أن المجلس النيابي أقر قانون رفع "السرية المصرفية " عن الحسابات لمدة 10 سنوات ماضية، وهذا الأمر يعطي شفافية أكثر ويساعد في محاربة الفساد ، ويسمح لإعادة هيكلة المصارف وتحليل الحسابات التي تستفيد من أي عملية غير قانونية.



وقال إن الإصلاحات ستشمل أيضا إقرار قوانين تتعلق بالشفافية المطلقة والمحاسبة واستقلالية القضاء والفصل التام بين الأجهزة.