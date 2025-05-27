شكرا لقرائتكم خبر عن سموتريتش: لا نخشى كلمة "احتلال" وسنعاود استيطان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعوته لاحتلال قطاع غزة بالكامل وإعادة بناء المستوطنات فيه، وذلك خلال مشاركته الاثنين في احتفالات المستوطنين بذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري.

وقال سموتريتش في كلمة أمام حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك "نحن لا نخاف من كلمة احتلال".

وأضاف "نحن نحتل أرض إسرائيل، نحرر غزة، نستوطن غزة، وننتصر على العدو".

وانضم سموتريتش إلى آلاف من المستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا البلدة القديمة في القدس المحتلة ضمن ما يسمونها "مسيرة الأعلام" التي تضمنت رقصات استفزازية واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وهتافات "الموت للعرب" و"لنسوِّ غزة بالأرض".

وكان سموتريتش -الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية- قد صرح في 5 مايو الجاري بأن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله.

وقد دعا مرارا إلى التدمير الشامل للقطاع الفلسطيني المحاصر ومدنه، إذ نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قوله "لا توجد أنصاف حلول، رفح ودير البلح والنصيرات.. تدمير شامل، ولا مجال للتأويل".