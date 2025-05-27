شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة على طريق استيطاني قرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عبوة ناسفة انفجرت في وقت مبكر -اليوم الثلاثاء- على طريق استيطاني قرب قرية دير أبو مشعل شمال رام الله وسط الضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: (بلعين، نعلين، صفا، كفر نعمة، المغير)، ومخيم "الجلزون" للاجئين دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.



وفي سياق متصل.. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من منازل المواطنين، ونصبت حاجزين عسكريين خلال اقتحامها قرية "اللبن الشرقية" جنوب مدينة نابلس.



وأفادت "وفا"، بأن حافلة تقل جنودا وعدة آليات عسكرية اقتحمت القرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، فيما نصب الجنود حاجزين عسكريين على المدخل الشرقي الرئيسي، والمدخل الشمالي للقرية، وأوقفوا المركبات للتدقيق في بطاقات المواطنين الشخصية.