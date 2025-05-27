شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال تطلق النيران على منطقة تأوى نازحين بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن زوارق حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلى أطلقت النار الليلة على منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب خان يونس بجنوب قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلى، منذ قليل سلسلة من الغارات على حي الشجاعية ومناطق أخرى شرقي مدينة غزة.

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت في خان يونس وبيت لاهيا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد المواطنين رضا عبد الكريم النجار، وياسين فوزي النجار.



كما شنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، فيما استُشهد المواطن نبيل سامي أبو دقة في قصف استهدف بلدة الفخاري شرقي المدينة.