شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببيروت يسلم جوزيف عون دعوة من الرئيس السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّم سفير مصر ببيروت السفير علاء موسى، الدعوة الموجهة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر يوم 3 يوليو المقبل. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير المصري، الاثنين، مع الرئيس اللبناني.

وأكد سفير مصر على الأهمية الكبيرة التي توليها القاهرة لهذا الحدث الثقافي التاريخي، والذي سيكون أحد أكبر الصروح الثقافية على مستوى العالم، ويضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية الفريدة التي تعكس عمق وتفرد الحضارة المصرية.

تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية - اللبنانية والتي عكستها الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية للقاهرة الأسبوع الماضي ولقاؤه مع السيد رئيس الجمهورية.

ناقش الجانبان سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وجدد السفير علاء موسى التأكيد على موقف مصر الداعم بشكل كامل للبنان الشقيق.

من جهة أخرى، التقى السفير المصري مع الرئيس نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين خلال العام الجاري، وسبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من انعقاد اللجنة لتعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما قام السفير موسى بتسليم دولة رئيس الوزراء اللبناني الدعوة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.