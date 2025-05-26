شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع سوريا: سنبني جيشاً بعقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة أنه يتم العمل على ترميم الفجوة بين الجيش والشعب السوري.. وقال "سنبني جيشاً له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري ونريد جيشاً تطوعياً محترفاً حتى يأتي إليه جنود مخلصون".



وأضاف اللواء أبو قصرة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم /الاثنين/- "التقينا حوالي 130 فصيلاً لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحاً كبيراً في عملية دمجها ضمن الوزارة، ولن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع".



وتابع: نعمل على تنظيم القوات المسلحة وتفعيل الضباط والعسكريين ضمن وزارة الدفاع الأمر الذي يحقق كفاءة هذه القوات والعمل المؤسساتي.

وأشار إلى العمل على صيانة المنشآت التعليمية العسكرية حتى تكون جاهزة لاستقبال منتسبي القوات المسلحة لافتاً إلى أن الضباط المنشقين حريصون على بناء القوات المسلحة وعلى خدمة البلد ونعمل على استقطابهم.