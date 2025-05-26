شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الأردني يشيد بقوة العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في مكتبه بمقر مجلس النواب اليوم /الإثنين/، رئيس مجلس إدارة سيدات الأعمال الأردني الإماراتي الدكتور أمل عبد الله الهدابي، حيث جرى بحث تعزيز آفاق التعاون المشترك خدمة للبلدين الشقيقين.



وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال، مؤكداً استعداد المجلس عبر لجانه المختصة بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي.



فيما أكدت الهدابي، الحرص على تعزيز آفاق التعاون الأردني الإماراتي خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعكس مستوى العلاقات المتميزة بفضل قيادة البلدين الحكيمة.