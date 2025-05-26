شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: لن نسمح بأي قصور في خدمات الحجاج.. وإصدار أكثر من 1.4 مليون بطاقة "نسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد حاليًا لاستعراض استعدادات موسم حج هذا العام، أن المملكة لن تسمح بحدوث أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في منظومة خدمات الحجاج أحدث نقلة نوعية كبيرة، وسهّل أداء النسك بشكل غير مسبوق، ومن أبرز أدواته بطاقة "نسك" التي تم إصدار أكثر من 1.4 مليون نسخة منها حتى الآن.

وكشف الوزير عن إطلاق أكثر من 30 خدمة جديدة مخصصة لحج هذا العام ضمن تطبيق "نسك"، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الحجاج وتيسير إجراءاتهم من لحظة الوصول وحتى المغادرة. كما أشار إلى أن عمليات تفويج الحجاج من المشاعر تتم وفق معايير دقيقة، تضمن سلامتهم وانسيابية تنقلاتهم خلال أيام النسك.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الشفافية واستعراض الاستعدادات الميدانية والتنظيمية، ويستضيف عددًا من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير النقل والخدمات اللوجستية، ووزير الصحة، ووزير الإعلام، إلى جانب وزير الحج والعمرة، وذلك في تأكيد على جاهزية المملكة الشاملة لموسم حج آمن ومنظم يعكس تطلعات القيادة والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.