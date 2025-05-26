شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السعودى: 10 آلاف نقطة واى فاى مجانية للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد فى الرياض حول استعدادات موسم الحج، إن المملكة توفر 10 آلاف نقطة واى فاى مجانية للحجاج، ليبقوا على اتصال بذويهم طوال رحلة الحج .

ومن جهة أخرى أكد أن السعودية لن تسمح بأى مخالفات تؤثر على الحجاج، موضحا أن حملة "لا حج بدون تصريح" هدفها ضمان سلامة الحجاج .

وانطلقت فعاليات المؤتمر الصحفى منذ قليل، بمشاركة كل من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسرى.

ويُبث المؤتمر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

ومن جهة ثانية، أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى الـ(14) من شهر ذي الحجة، والمطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

ومن جهة أخرى، نوهت وزارة الحج والعمرة السعودية، بضرورة حمل بطاقة "نُسك" ، بشكل دائم طوال رحلة الحج سواء كانت النسخة المطبوعة أو الرقمية، موضحة أنها كأداة تنظيمية أساسية في موسم حج .

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أن البطاقة تُعد مفتاحاً رئيساً لتنظيم التنقلات بين المشاعر، كما تُمكّن الحاج من الاستفادة من مختلف الخدمات المقدَّمة، وتُسهم في تسهيل إجراءات الحج وتعزيز مستوى الراحة والأمان.