شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة تحذر من تسلق المرتفعات والاقتراب من المناطق الخطرة لسلامة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، تحذيرا إلى حجاج بيت الله الحرام، دعتهم فيه إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الرسمية وتجنب تسلق المرتفعات أو الاقتراب من المناطق الخطرة، حفاظا على سلامتهم خلال تأدية المناسك.

وأكدت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أهمية الابتعاد عن تسلق الجبال أو السير فوق الصخور غير الثابتة، مشددة على ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة للتفويج واتباع تعليمات رجال الدفاع المدني لضمان أداء مناسك آمنة ومنظمة.



تحذير وزارة الحج والعمرة السعودية

وفي سياق متصل، شددت "الحج والعمرة" على أهمية حمل بطاقة "نُسك" بصفة دائمة، سواء في شكلها الرقمي أو الورقي، باعتبارها أداة تنظيمية أساسية خلال موسم الحج، وأوضحت أن البطاقة تمثل عنصرا محوريا في تسهيل التنقل بين المشاعر المقدسة، وتمنح الحجاج إمكانية الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة، مما يرفع من كفاءة التنظيم ويعزز شعور الحاج بالراحة والأمان.

ودعت الوزارة الحجاج إلى إبراز البطاقة عند الطلب، وعدم التنقل بدونها، إذ تسهم بشكل مباشر في تنظيم العمليات التشغيلية وتيسير الخدمات الميدانية.

من ناحية أخرى، ناشدت الوزارة ضيوف الرحمن بعدم الافتراش في الأماكن العامة خلال الموسم، مشيرة إلى ان النوم أو الجلوس في الممرات، وأماكن الصلاة، وطرق المشاة، يشكل عائقا أمام حركة الحجاج، ويزيد من الازدحام، الأمر الذي قد يؤدي إلى حوادث أو خلل في إدارة الحشود.

وأكدت الوزارة أن الغرف الفندقية أو الخيام هي الأماكن الأنسب للراحة والنوم، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة الرسمية، بما يضمن نجاح موسم الحج ويحقق شعار هذا العام: "يسر وطمأنينة"، الذي تتبناه الجهات المنظمة.