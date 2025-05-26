شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام تطلق مبادرة "إهداءات للحاج" لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، ممثلة فى الإادارة العامة للعلاقات العامة والتواصل المؤسسى، اليوم الاثنين، حملة لإهداءات المصاحف والكتب الدينية والتفاسير بعدة لغات ونسخ القرآن الكريم وترجمة معانيه، وسجادات ومظلات وأقراص مدمجة خاصة بالمصاحف، وبرامج خاصة بالكتب العلمية والمطويات والكتيبات لضيوف الرحمن وتوزيعها فى محطات القطار فى إطار مبادرة "إهداءات للحاج"، فى ذروة موسم الحج 1446هـ.

وأكَّد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن الرئاسة تنوع مساراتها الإثرائية لخدمة رسالتها الوسطية وإيصالها إلى العالم، والارتقاء بمحورية خدمة الضيف، فتذهب بأبعد من انتفاع الحاج والمعتمر والزائر ببرامج وخدمات الرئاسة.

وتتضمن الإهداءات مصاحف مترجمة إلى اللغات العالمية صادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكتيبات توجيهية وإرشادية وتوعوية وتعليمية للعقيدة الصحيحة، ومناسك الحج والعمرة، والأمن الفكري، ووسطية الإسلام، وتسليط الضوء على الجوانب المهمة في حياة المسلم.

وفي السياق ذاته، دشنت المملكة، اليوم، مبادرة "طريق مكة" في المالديف، بصالة المبادرة في مطار ويلانا الدولي، بحضور رئيس المالديف الدكتور محمد معز، ورئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة "طريق مكة" الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.