شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من مناطق فى خان يونس جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، إجبار آلاف المواطنين الفلسطينيين فى العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق فى خان يونس جنوب قطاع غزة.

وطالب الاحتلال - عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - الموجودين في محافظة خان يونس، وبني سهيلا، وعبسان، والقرارة، بالنزوح والانتقال بشكل فوري إلى منطقة المواصي غربا، مشيرا إلى أن أمر الإخلاء لا يشمل مستشفيي الأمل وناصر.