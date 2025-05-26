شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة لأجواء المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية بالجيش الأردنى، اليوم الاثنين، محاولة اجتياز طائرة مسيرة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- في بيان اليوم- إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكنت من إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود من الغرب باتجاه الشرق، موضحا أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.