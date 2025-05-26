شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون مقر "الأونروا" فى القدس ويرفعون شعارات تطالب باحتلاله والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فى حى الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ورفعوا شعارات تطالب بالسيطرة عليه واحتلاله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المقتحمين المتطرفين تقدمهم عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض يوليا مالينوفسكي، والتي ربطت اقتحامها بالذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية، وفق التقويم العبري.

وفي السياق، أكدت محافظة القدس، في بيان لها، أن هذا الاقتحام يشكل خطوة عدوانية واستفزازية تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واستهدافا مباشرا للمؤسسات الأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن هذا السلوك الهمجي يُظهر حجم التغول الاستيطاني المدعوم من حكومة الاحتلال، والذي يستهدف كل ما له علاقة بالوجود الفلسطيني والشرعية الدولية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة العاملة على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يشكل تحديا سافرا للشرعية الدولية، وتكريسا لسياسة التهجير والتطهير العرقي في مدينة القدس.

وأوضحت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سياق أوسع من الهجمات الممنهجة على مؤسسات "الأونروا"، بهدف تصفيتها، وشطب قضية اللاجئين التي تُعتبر من الركائز الأساسية للحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194.

وحمّلت المحافظة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الخطير، وما قد يترتب عليه من تداعيات، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأونروا، بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لمقرات الأونروا وموظفيها، وضمان قدرتها على أداء مهامها دون تهديد أو تدخل.

وفي السياق ذاته، أحرق مستوطنون، اليوم، أراضي في منطقة "عين سامية" قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن مجموعة من المستوطنين أشعلوا النار في أراضي المواطنين، واعتدوا على مركبات المارة.