شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم في الرياض للإعلان عن استعدادات موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد مساء اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الحكومي في الرياض، حول استعدادت وترتيبات موسم الحج.

يشارك فى المؤتمر كل من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسرى.

ويُبث المؤتمر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

ومن جهة أخرى ، عت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الثلاثاء ، جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا.

وجاء فى نص البيان الصادر اليوم الاثنين ، أنه نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (194 / هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1446هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 29 / 4 / 2025م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 27 / 5 / 2025م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعربت المحكمة العليا عن أملها فى كل من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر. والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.