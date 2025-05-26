شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين فى قصف شرق مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، فى قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، فإن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة الشجاعية بحي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت صباح اليوم مجزرتين، الأولى عندما استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 36 مواطنا بينهم 6 أطفال، والثانية عندما استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا.