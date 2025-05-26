الخليج اليوم .. مصدر سعودي ينفي خطط ترخيص الكحول في المملكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفت مصادر سعودية مطلعة تقارير إعلامية أجنبية حول أن "السعودية تخطط لترخيص الكحول اعتبارا من العام المقبل"، مؤكدة أن هذه الادعاءات "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وقالت المصادر لموقع "عرب نيوز" إن "هذه الادعاءات تفتقر إلى أي تأكيد رسمي من السلطات المختصة ولا تعكس السياسات أو اللوائح الحالية في المملكة العربية السعودية".

وأضافت أن المملكة العربية السعودية، في إطار رؤيتها الطموحة لتطوير قطاع السياحة، لا تزال ملتزمة بتقديم تجربة فريدة وغامرة ثقافيا، "وقد حظي هذا النهج باستقبال جيد من قبل الزوار الدوليين الذين يأتون لاستكشاف التراث الغني للمملكة والمناظر الطبيعية المتنوعة".

وفيما يتعلق بلوائح الكحول للدبلوماسيين غير المسلمين، أوضحت المصادر أن المملكة قد أدخلت إطارا جديدا يهدف إلى منع الاستخدام غير المصرح به للشحنات الدبلوماسية، وبموجب هذه التدابير الجديدة، لم يعد مسموحا لسفارات الدول غير الإسلامية باستيراد الكحول وبعض المواد الأخرى في الشحنات الدبلوماسية. ومع ذلك، لا يزال الوصول الخاضع للرقابة إلى هذه السلع ممكنا بموجب مبادئ توجيهية تنظيمية صارمة لمنع إساءة الاستخدام.

كما أشارت المصادر إلى النمو الكبير لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2024، استقبلت البلاد 29.7 مليون سائح دولي، بزيادة قدرها 8٪ مقارنة بـ 27.4 مليون في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي والدولي 283.8 مليار ريال سعودي مع 168.5 مليار ريال سعودي ساهم بها الزوار الأجانب، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني.