شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «فتح»: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل القوى النارية بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح، إنّ قطاع غزة يشهد واقعا مؤلما، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل القوى النارية والصاروخية بحق المدنيين الفلسطينيين، موضحا أنّ جثامين الشهداء تحترق من النيران وقوة القنابل التي تُلقى في المدارس وأماكن النزوح والخيام.

وأضاف «الحايك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك حربًا أخرى متعلقة بالتجويع والتعطيش الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة، مشيرا إلى أنّ كل انتهاكات الاحتلال تعتبر دليل واضح على أنه يطبق خطة واضحة المعالم وهي خطة التهجير التي رفضتها مصر والأردن والشعب الفلسطيني.

وتابع: «نحن أمام صورة صعبة وقاسية لأن الاحتلال استخدم كل أساليب القتل والأسلحة المحرمة والغير محرمة دوليا»، لافتا إلى أن أطباء غزة يقومون ببتر أطراف مصابي قطاع غزة بدون استخدام البنج، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطانية والقلبية، إذ أنه يريد مغادرة الشعب الفلسطيني من قطاع غزة باتجاه العالم الخارجي.

وواصل: «هذه الظروف الصعبة والقاسية تحتاج إلى تحرك عربي دولي، فضلا عن الحاجة إلى استيقاظ الضمير العالمي من أجل إنقاذ الضعفاء».