شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل توظف المجاعة كجزء من عدوانها ضدنا والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، إن إسرائيل تُوَظِّف المجاعة التى خَلَقَتها فى قطاع غزة، ضَمن حرب الإبادة التى تشنها على الشعب الفلسطينى، كجزء من عدوانها واستراتيجيتها الحربية، داعيا المجتمع الدولى للتحرك الآن بالسرعة والجديّة التى يَستَوجبها إعلان الحكومة الفلسطينية قطاع غزة منطقة مجاعة.

وأضاف مصطفى، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية، الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الحرمان المتعمد من الغذاء والمساعدات، والقصف المتواصل، وتدمير كل مقومات الحياة الذي تمارسه إسرائيل بحق شعبنا، يُشَكِّل جرائم حرب واضحة ومستمرّة.

وتابع نُعوّل على أن يُسفر الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك، عن مسار واضح وإجراءات لتنفيذ وتحقيق الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.

