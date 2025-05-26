شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمدرسة تؤوى نازحين بغزة إلى 36 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة مجزرة الاحتلال الإسرائيلى فى مدرسة تؤوى نازحين فى حى الدرج من مدينة غزة، إلى 36 شهيدا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأغلبهم باتوا جثثا متفحمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، فجر اليوم الاثنين، مجزرة مروعة بحق النازحين في مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج، ما أدى إلى تزايد عدد الشهداء، إضافة إلى عشرات الإصابات نتيجة الحرائق التي اشتعلت في الخيام.

وكانت الوكالة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة العشرات، فجر اليوم، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.