شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران المدني السوداني تكشف حقيقة عودة الرحلات عبر مطار الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

نفت سلطة الطيران المدني السودانية صحة التقارير الصحفية، التي زعمت عودة مطار الخرطوم الدولي لاستقبال طائرات الشحن بعد أسبوع من الآن.

وأكدت سلطة الطيران المدني، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا أنها لم تصدر أي إعلان أو بيان يحدد موعدًا زمنياً لاستئناف عمل المطار، مشددة على أن تلك الأخبار لا تستند إلى أي معلومات رسمية.

وأوضحت السلطة أن إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي من أولوياتها القصوى، مشيرة إلى أن استئناف العمل يعتمد على توافر القواعد القياسية والمتطلبات الدولية اللازمة لتشغيل المطار بأمان وكفاءة.

وقالت إنها تعمل حاليًّا بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير هذه المعايير في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن سلامة عمليات المطار وأمنها تظل المحور الأساسي في قراراتها.

يُذكر أن مطار الخرطوم الدولي يشهد توقفًا جزئيًّا أو كاملًا في العمليات منذ فترة بسبب ظروف فنية وأمنية، مما أثر على حركة الطيران المدني والشحن في البلاد.

ويُعد المطار نقطة حيوية تربط السودان بالعالم من خلال الطيران المدني والشحن والسفر الدولي، كما يلعب دورًا مركزيًّا في الحركة الجوية الداخلية والخارجية، ويمثل شريانًا أساسيًّا للاقتصاد الوطني عبر تسهيل التجارة والنقل.

وقد شهد المطار توقفات متكررة خلال الفترات الماضية بسبب عدة عوامل، منها الأوضاع الأمنية التي ترافقت مع اضطرابات سياسية وأمنية أثرت على تشغيله، ما اضطر السلطات إلى تعليق بعض الخدمات أو تقليصها حفاظًا على السلامة.

