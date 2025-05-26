شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: 80% من القوة العاملة في السودان يعملون في الزراعة والرعي والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إنها أرسلت 8 شاحنات محملة ببذور الذرة الرفيعة إلى كردفان حيث يعمل نحو 80% من القوة العاملة في السودان في قطاع الزراعة والرعي.

ووفق بيان المنظمة الأممية أن الفاو تمد مئات الآلاف من المزارعين بالبذور المحسنة سنويًا، لدعم الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية، حيث يحتاج السودانيون إلى 122 ألف طن من التقاوي كل عام وقالت المنظمة، في تغريدة على منصة X إن "8 شاحنات تحمل 426 طنًا من بذور الذرة الرفيعة غادرت إلى كردفان، مشيرة إلى أن هذه الشاحنات جزء من خطة تسليم 1065 طنًا من البذور للمجتمعات الضعيفة في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

وأفاد ممثل الفاو في السودان هونجي يانغ بأنه لا يمكن نسيان السودان، وليس الآن عندما لا يزال مزارعوه راغبين في الزراعة، حتى في خضم الأزمة وأنه بدأت الفاو توزيع التقاوي هذا العام في ولاية غرب دارفور، حيث خصصت لها 990 ألف كيلوجرام من بذور الذرة الرفيعة لصالح 10 آلاف أسرة، شرعت في توزيعها اعتبارًا من 21 مايو الحالي.