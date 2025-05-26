شكرا لقرائتكم خبر عن عون: منتصف الشهر المقبل موعد بدء العمل فى 3 مخيمات فلسطينية لنزع السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لبنان العماد جوزاف عون، خلال لقائه وفدا أمريكيا برئاسة السيناتور كنج أنجوس، أن لبنان شكل لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها، وفق الوكالة الرسمية للبنان.

ومن جه ثانية، قال عون إن قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خيار جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حل أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم.

وأضاف :"على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان".

وكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، قد عقد الجمعة ، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقي، بحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام الذى رحب بقرار الرئيس محمود عباس بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. وفق وكالة الأنباء اللبنانية .

كما أكد رئيس الحكومة تمسك لبنان بثوابته الوطنية وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد.

ومن ثم انتقل النقاش إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكد على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.