شكرا لقرائتكم خبر عن القناة 12 الإسرائيلية: أكثر من 1000 أكاديمى ومسئول بإسرائيل وقعوا طلبا بوقف حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 1000 أكاديمي ومسؤول في إسرائيل وقعوا على عريضة تطالب بوقف الحرب الجارية على قطاع غزة، في موقف يعكس اتساع دائرة الأصوات المنتقدة للعملية العسكرية المستمرة منذ أشهر.

وجاء في نص العريضة دعوة لوقف فوري لإطلاق النار، مشيرة إلى التداعيات الإنسانية الخطيرة للعمليات العسكرية، وتأثيرها على المدنيين في القطاع، إضافة إلى ما تسببه من أضرار متزايدة على المستوى الداخلي الإسرائيلي.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده "في ذروة معركة صعبة"، مشددًا على مواصلة الحرب ضد حركة حماس.

وقال في تصريحات له: "سنهزم حماس وسنحرر المختطفين. لدينا تحديات كثيرة، لكننا في المقابل نسعى لبناء مستقبل دولتنا واكتشاف تاريخها."