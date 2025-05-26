شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية سلوفينيا تؤكد أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لوقف فورى للحرب فى غزة، مشددة على الحاجة إلى ضمان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة دون تأخير.

كما أكدت في اجتماع مدريد حول تنفيذ حل الدولتين، نشرته الخارجية السلوفينية على موقع توتير(أكس) اليوم الاثنين، على ضرورة أن يصدر المجتمع الدولي دعوة حازمة للسلام.. مطالبة بتشديد العقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

واعتبرت وزيرة خارجية سلوفينيا أن التوسع غير القانوني للجيش الإسرائيلي غير مقبول، مطالبة باحترام القانون الدولي.

