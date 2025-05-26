شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج بيت الله الحرام.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد "الإجهاد الحرارى" من أكبر المشكلات الصحية التى تواجه الحجاج أثناء رحلة أداء المناسك، وفى هذا الصدد وجه تجمع الحدود الشمالية الصحي بالسعودية نصائح توعوية مهمة لضيوف الرحمن، للوقاية من الإجهاد الحراري خلال أداء مناسك الحج، وذلك ضمن حملة "حج بصحة"

وفى مقدمة هذه الإرشادات الالتزام باستخدام المظلة أو قبعة خلال ساعات النهار بين الساعة 10 صباحاً و5 مساءً، حيث تسجل درجات الحرارة ذروتها.

إضافة إلى شرب الماء والسوائل بانتظام، وضرورة أخذ فترات راحة كافية لتجنب الإنهاك الحراري.

وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

ومن جهة أخرى، توفر وزارة الصحة السعودية والتجمعات الصحية التجهيزات الطبية اللازمة بالمشاعر المقدسة لتعزيز الرعاية الطبية للحجاج إضافة إلى حملات التوعية بين الحجاج، بما يُسهم في أداء المناسك بأمانٍ وطمأنينة.

ومن جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (890.883) حاجاً، وذلك حتى اليوم.

وأوضحت "الجوازات" أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (846.415) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (41.646) حاجاً، وعدد (2822) حاجاً عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.