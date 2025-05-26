شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمي: 70 ألف طفل يواجهون مستويات حادة من الجوع في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تدوينه علي منصة X أن أكثر من 70 ألف طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية مشددا علي ضرورة منع المجاعة وإنقاذ الأرواح، مضيفا نحتاج إلى وصول فوري وغير مقيد وآمن لتقديم المساعدة.

وكانت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولجا تشيريفكو أن الناس في غزة يتضورون جوعا حتي الموت مضيفة أن 100% من سكان غزة حرموا من إمدادات الغذاء والأدوية وكافه المساعدات المنقذة للحياة لأشهر متواصلة مؤكدة أن هناك حاجة ماسة لكل شيء