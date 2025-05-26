شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الكنيست الإسرائيلى عميت هليفى يقتحم الأقصى بحماية قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هليفي المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قد اقتحم مستوطنون، باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية اقتحم عشرات المستوطنون المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، فيما قامت مستعمرة برفع علم الاحتلال خلال الاقتحام، وذلك تزامناً مع نشر شرطة الاحتلال حواجز حديدية في محيط باب العامود والبلدة القديمة للتضييق على المقدسيين وسط إجراءات عسكرية مشددة.

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنون تضاعفت في الأيام الأخيرة، وسط دعوات من قبل جماعات استعمارية متطرفة، للمزيد من الاقتحامات وبكثافة أكبر، اليوم الاثنين.