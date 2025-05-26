شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة يشدد على ضرورة معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، على ضرورة معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والذي يؤثر على الحياة اليومية لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، وأكد أن الاستقرار الاقتصادي ركيزة أساسية لاستدامة التقدم السياسي.

وأكد المبعوث الأممي أنه عانى اليمن لأكثر من عشر سنوات من صراعٍ وحشي، قائلا إن هناك مسارٌ عمليٌّ يمكن للأطراف اختياره لتمهيد الطريق نحو سلامٍ تفاوضيٍّ شاملٍ يعود بالنفع على جميع اليمنيين، بدعمٍ من الأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي.

جاء ذلك بعد أن اختتم المبعوث الأممي الخاص لليمن سلسلة من اللقاءات في الرياض، وألتقي عدد من المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين وناقش سبل التركيز الجماعي والمنسق على دفع الجهود في اليمن، مع توفير الاستقرار المستدام والضمانات للمنطقة.