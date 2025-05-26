شكرا لقرائتكم خبر عن لكل حاج.. ضرورة حمل بطاقة "نسك" طوال رحلة المناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوهت وزارة الحج والعمرة السعودية، بضرورة حمل بطاقة "نُسك" ، بشكل دائم طوال رحلة الحج سواء كانت النسخة المطبوعة أو الرقمية، موضحة أنها كأداة تنظيمية أساسية في موسم حج .

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أن البطاقة تُعد مفتاحاً رئيساً لتنظيم التنقلات بين المشاعر، كما تُمكّن الحاج من الاستفادة من مختلف الخدمات المقدَّمة، وتُسهم في تسهيل إجراءات الحج وتعزيز مستوى الراحة والأمان.

ودعت الوزارة، الحجاج، إلى إبراز بطاقة "نُسك" عند الطلب، وعدم التنقل من دونها؛ كونها تُسهم في تنظيم العملية التشغيلية وتيسير الخدمات الميدانية.

من جهة ثانة، ناشدت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن بتجنب الافتراش في الأماكن العامة خلال موسم الحج، وذلك حفاظاً راحتهم وسلامتهم، والمساهمة في انسيابية الحركة وتنظيم الحشود.

وأشارت الوزارة ، فى بيان سابق لها، إلى أن الافتراش في الممرات، وأماكن الصلاة، وطرق المشاة، يشكل عائقًا لحركة الحجاج، ويزيد من الزحام، مما قد يؤدي إلى حوادث وإرباك في إدارة الحشود.

وأكدت الوزارة أن الغرف داخل الفنادق أو الخيام هي الأماكن الأنسب للاستراحة والنوم، داعية الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المعتمدة، التي تسهم في نجاح الموسم وتحقيق شعار "يسر وطمأنينة" الذي تتبناه الجهات المنظمة لهذا العام.