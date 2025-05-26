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الخليج اليوم .. قرقاش: كلمة ترامب خلال جولته الخليجية لحظة فارقة تستحق التوقف والتأمل

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الخليج اليوم .. قرقاش: كلمة ترامب خلال جولته الخليجية لحظة فارقة تستحق التوقف والتأمل

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن كلمة الرئيس دونالد ترامب في الرياض، خلال جولته الخليجية الناجحة، تمثل لحظة فارقة تستحق التوقف والتأمل. فهي تعكس تحولاً واضحاً في التوجه الأمريكي، يتقاطع مع المدرسة الجاكسونية عبر التركيز على حشد الشعور الوطني وتعزيز الاقتصاد الوطني وتجنّب التدخلات الخارجية.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "كلمة الرئيس دونالد ترمب في الرياض، خلال جولته الخليجية الناجحة، تمثل لحظة فارقة تستحق التوقف والتأمل. فهي تعكس تحولاً واضحاً في التوجه الأمريكي، يتقاطع مع المدرسة الجاكسونية عبر التركيز على حشد الشعور الوطني وتعزيز الاقتصاد الوطني وتجنّب التدخلات الخارجية. خطاب يرفض تصدير القيم الأمريكية، ويحتفي بالنجاحات الوطنية للحلفاء والأصدقاء، كما يحمل نقداً صريحاً لإرث التدخل الأمريكي، سواء من الليبراليين الدوليين أو المحافظين الجدد"، مضيفا "مقاربة جديدة تتجاوز الشرق الأوسط، وقد تُعرف مستقبلاً بـ”مبدأ ترامب”".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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