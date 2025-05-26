الخليج اليوم .. الحوثي: 1.4 مليار دولار خسائر الغارات الأميركية والإسرائيلية على الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت جماعة الحوثي أن الخسائر الناجمة عن الغارات الأميركية والإسرائيلية على موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرتها في غرب اليمن، تبلغ ما يقارب 1.4 مليار دولار.

وذكرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة، في بيان، أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، نتيجة لسلسلة "غارات العدوان الإسرائيلي والأميركي، التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 حتى مايو (أيار) 2025".

وأشارت إلى أن الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار، في الوقت الذي قدرت المؤسسة الخسائر غير المباشرة بحوالي 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات.

وأكدت أن هذه الاعتداءات استهدفت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، كما تسببت في تدمير أرصفة، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية.

وحسب البيان، شمل الدمار الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية، في الموانئ الثلاثة المذكورة.