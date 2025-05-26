الخليج اليوم .. دول الخليج ورابطة الآسيان يبحثان تنفيذ إطار التعاون الثنائي 2024 - 2028

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مع رابطة دول الآسيان، تنفيذ إطار التعاون الثنائي للفترة من 2024 إلى 2028، إذ يعد منصة منظمة لتعزيز الروابط المؤسسية وتعميق الشراكة بين التكتلين.

ويعتبر إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة آسيان وثيقة استراتيجية تمثل خريطة طريق مشتركة لتعزيز العلاقات المؤسسية بين التكتلين الإقليميين، إذ اعتُمدت في القمة الأولى لقادة الجانبين التي عقدت في الرياض عام 2023.

ويترجم إطار التعاون الشراكة السياسية والاقتصادية إلى برامج عملية ومبادرات ملموسة في مجالات واسعة للتعاون أبرزها، الأمن، والسياسة، والاقتصاد، والتجارة، والطاقة والأمن الغذائي، والتعليم، والثقافة، والصحة العامة.

جاء ذلك في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين وزير خارجية الفلبين، إنريكي منالو، ونظيره الكويتي عبدالله اليحيا، -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري- بحضور وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة الآسيان، ومشاركة الدكتور كو كيم هورن، الأمين العام لرابطة الآسيان.

وتستضيف العاصمة كوالالمبور في الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري أعمال القمة الـ 46 لرابطة (آسيان) والقمم المرتبطة بها مثل القمة الثانية لقادة مجلس التعاون و(آسيان) والقمة الأولى لقادة مجلس التعاون و(آسيان) والصين.