الخليج اليوم .. السعودية والكويت تعلنان اكتشافًا بتروليًا جديدًا في المنطقة المقسومة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أن عمليات الوفرة المشتركة تمكنت من اكتشاف بترولي جديد لحقل "شمال الوفرة وارة - برقان"، الذي يقع على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة، حيث تدفق البترول من مكمن "وارة" في البئر شمال الوفرة (وارة برقان - 1) بمعدل كميات تجاوزت (500) برميل يوميًّا وبدرجة كثافة نوعية (26-27 API).

ويعد هذا الاكتشاف الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020م، كما يعد ذا أهمية عالية، نظرًا لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج" وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".