الخليج اليوم .. اليمن.. إريتريا تفرج عن صيادين احتجزوا لأكثر من شهر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفرجت السلطات الأريترية عن دفعة جديدة من الصيادين اليمنيين المحتجزين داخل سجونها منذ أكثر من شهر.

وقالت مصادر حكومية في محافظة الحديدة إن أرتيريا أفرجت عن 37 صيادًا يمنيًّا محتجزًا في سجونها منذ أكثر من شهر، وذلك بعد أن صادرت قواربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم. موضحة أن الصيادين العائدين وصلوا إلى مرسى مدينة الخوخة الساحلية.

وأوضح إعلام محافظة الحديدة أن الصيادين تعرضوا للاحتجاز في ظروف قاسية وسوء المعاملة وأشكال متعددة من الانتهاكات غير القانونية من قبل القوات الأريترية.

وأشار إلى أن السلطات الإريترية صادرت قوارب الصيادين ومعداتهم، ما يشكل خسارة فادحة لهم، ويزيد من حجم معاناتهم بعد العودة.

وهذه الدفعة الثالثة التي يتم الإفراج فيها عن صيادين يمنيين محتجزين داخل السجون الأريترية منذ مطلع مايو، حيث بلغ عدد المفرج عنهم منذ مطلع الشهر نحو 105 صياد.

اختطاف من عرض البحر

ويؤكد الصيادين المفرج عنهم عقب عودتهم من الاحتجاز التعسفي في أريتريا أنهم تعرضوا للاختطاف من عرض البحر أثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية أو الدولية وليس داخل المياه الأريترية كما يتم الترويج له.

وأوضحوا أن زوارق تابعة للبحرية الأريترية تقوم بمطاردتهم وإطلاق النار عليهم بصورة مباشرة قبل أن يتم اختطافهم ونقلهم للسجون ومعاملتهم بصورة قاسية وإجبارهم على أعمال شاقة كأنهم "عبيد" وحرمانهم من الغذاء الكاف أو المياه النظيفة والرعاية الصحية على حد قولهم.

وأشاروا إلى أن القوات الأريترية تقوم بنهب قواربهم ومعداتهم التي كلفتهم ملايين الريالات ومصادرتها وإعادتها إلى سواحل اليمن على متن قارب واحد فقط بعد فترة طويلة من الاحتجاز والتعذيب النفسي والجسدي.