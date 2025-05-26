الخليج اليوم .. مصادر إعلامية: الحوثيون يقتحمون منزل شيخ قبلي ويقتلون زوجته و3 من أطفاله

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت مصادر إعلامية يمنية، بأن مسلحي جماعة الحوثيين اقتحموا منزل شيخ قبلي في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد، وقتلوا زوجته وثلاثة من أطفاله. وأضافت المصادر أن مسلحي جماعة الحوثيين أقدموا على اقتحام منزل الشيخ أحمد عامر المنصوري، أحد مشايخ قبائل "ذو محمد" في مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل زوجته وثلاثة من أبنائه.

وبحسب المصادر، لا يزال مصير الشيخ المنصوري مجهولاً حتى اللحظة، عقب اشتباكات اندلعت بينه وبين الحملة العسكرية الحوثية التي اقتحمت المنزل.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة عسكرية يقودها المشرف الحوثي المعين حديثاً على محور برط، "أبو درهم الحامس"، بحجة "إخلاء" أراضٍ تقول الجماعة إنها محل نزاع، في حين تؤكد مصادر قبلية أنها تتبع قبائل "ذو محمد"، وأن الحوثيين يسعون للاستحواذ عليها بالقوة.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة حملات تصعيدية بدأتها جماعة الحوثيين منذ مارس 2020، بهدف السيطرة على مساحات جغرافية واسعة في محافظة الجوف، في سياق ما تصفه مصادر محلية بمحاولات ممنهجة لإحداث تغيير ديموغرافي يخدم مصالح الجماعة.