شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة الأونروا: حجم المعاناة في غزة هائل والان مع تفاصيل الخبر

قالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الناس منهكون تمامًا. لقد فقدوا كل شيء ويحتاجون كل شيء مؤكدة أن حجم المعاناة في غزة هائل

وأضافت مديرة الإعلام والتواصل في " الأونروا " هناك حاجة ماسة إلى مساعدات مستدامة وواسعة النطاق لتلبية الاحتياجات الملحّة لافته الي أن غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة يوميًا، وتقوم بإدارتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا.

ووفقً مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) ، يُحاصر الناس في قطاع غزة في مساحاتٍ تتقلص باستمرار، حيث يقع 81% من قطاع غزة الآن ضمن المنطقة العسكرية الإسرائيلية، بموجب أوامر تهجير، أو حيث تتداخل هذه الأوامر. وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 599 ألف شخص قد نزحوا مجددًا منذ انهيار وقف إطلاق النار، بما في ذلك أكثر من 161 ألف شخص بين 15 و21 مايو.