شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يلمح لضم المستوطنات حال الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، ردا على أى اعتراف من دول كبرى كبريطانيا وفرنسا، بدولة فلسطين.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن ساعر، قوله إن "أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من قبلها"، في إشارة إلى نية تل أبيب الرد ضم أراض فلسطينية حال الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن تحذير ساعر يأتي في ظل الجهود التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد مؤتمر دولي في نيويورك، منتصف يونيوالمقبل، بهدف حشد اعترافات دولية بدولة فلسطينية.

وبحسب الصحيفة قالت مصادر دبلوماسية إن ماكرون يسعى إلى أن يكون يوم 18 يونيو موعدا لإعلانات رسمية من عدة دول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمت بدورها ماكرون بـ"الخداع"، مدعية أنه أبلغ تل أبيب مسبقا بعدم اتخاذ هذه الخطوة.

وحاليا، تعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، ويطمح الفلسطينيون إلى مزيد من الاعترافات.